Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини України

У разі локдауна COVID-сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами

29 липня 2021 12:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такий QR-код буде показувати, що людина перехворіла або вакцинувалася – зараз він проходить етап тестування

На знімку головний санітарний лікар Ігор Кузин. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку головний санітарний лікар Ігор Кузин. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські внутрішні COVID-сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна. Власникам сертифікатів це дасть можливість отримати доступ до певних послуг.

Реклама

Про це повідомив Українській правді в інтерв'ю головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, швидше за все Україна піде по шляху максимального використання внутрішнього COVID-сертифікату.

"Він повинен стати умовним пропуском. Зараз внутрішні сертифікати тільки тестуються, поки немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідемопасності. Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який буде показувати, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР, або антиген-тест", – додав Кузін.

Читайте також: Коронавірус в Україні. Скільки людей заразилося за добу і де найбільше

В тренді
Вже понад 800 хворих за добу. В Україні зростає захворюваність на COVID-19
В Україні зросла кількість нових хворих. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Він додав, що такі QR-коди можуть використовуватися для спрощеного допуску до певних послуг.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Сінайко, Павлюк, Шаптала – що відомо про генералів Зеленського, які посіли ключові посади в силовому блоці
Сінайко, Павлюк, Шаптала – що відомо про генералів Зеленського, які посіли ключові посади в силовому блоціУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти