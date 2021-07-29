У разі локдауна COVID-сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами

Такий QR-код буде показувати, що людина перехворіла або вакцинувалася – зараз він проходить етап тестування

На знімку головний санітарний лікар Ігор Кузин. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські внутрішні COVID-сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна. Власникам сертифікатів це дасть можливість отримати доступ до певних послуг.

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Про це повідомив Українській правді в інтерв'ю головний санітарний лікар Ігор Кузин.

За його словами, швидше за все Україна піде по шляху максимального використання внутрішнього COVID-сертифікату.

"Він повинен стати умовним пропуском. Зараз внутрішні сертифікати тільки тестуються, поки немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідемопасності. Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який буде показувати, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР, або антиген-тест", – додав Кузін.

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Він додав, що такі QR-коди можуть використовуватися для спрощеного допуску до певних послуг.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

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