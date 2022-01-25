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У разі вторгнення РФ. Розповідаємо, які запаси продуктів слід зробити на місяць

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 13:29
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Для своєї безпеки необхідно зробити запас продуктів. Фото: колаж "Сьогодні"
Для своєї безпеки необхідно зробити запас продуктів. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі вторгнення військ РФ до України необхідно запастись продуктами, яких вистачить на місяць.

Сайт "Сьогодні" розповість, яким має бути запас продуктів на місяць.

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Запас води

На місяць одній людині знадобиться 60 літрів води – це три великі пляшки по 19 літрів.

М'ясо

За місяць людина може з'їсти приблизно 4 кг м'яса. Для запасу можна закупити м'яса та напівфабрикатів, а потім помістити їх у холодильник.

Каші

Запаси каш можуть зберігатись дуже довго. Тому запасіться кількома пачками різних каш – рис, вівсянка, гречка, манка, перловка, а також макарони.

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Також необхідно запастись наступними продуктами:

  • Цукор
  • Сіль
  • Спеції
  • Соуси (кетчуп, майонез, гірчиця)
  • Чай
  • Кава
  • Борошно
  • Консерви
  • Згущене молоко
  • Сухарі замість хліба
  • Пастеризоване молоко
  • Горіхи та сухофрукти
  • Рослинна олія
  • Вершкове масло
  • Картопля, цибуля, часник, морква, капуста, буряк

Крім того, на місяць необхідно запастись наступним:

  • Туалетний папір
  • Зубна паста
  • Мило та шампуні
  • Пакети для сміття
  • Дезодорант
  • Порошок для прання
  • Засоби для миття посуду
  • Батарейки, ліхтарик
  • Ніж
  • Лікувальні препарати

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