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В "Слугу народу" назвали можливого кандидата на довибори в Раду

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 вересня, 00:44
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31 жовтня 2021 року на 184-му і 197-му округах пройдуть довибори до Верховної Ради

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом в народні депутати на 184-му виборчому окрузі. Ним може стати глава Херсонської обласної держадміністрації Сергій Козир.

Про це повідомила спікер СН Юлія Палійчук в Telegram.

Що відомо

  • 20 вересня в 18:00 відбудеться засідання політради Слуги народу, в ході якого "слуги" розглянуть питання про висунення голови Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом по 184-му одномандатному виборчому округу на проміжних виборах до Верховної Ради.
  • 31 жовтня 2021 року на 184-му і 197-му округах пройдуть довибори до Верховної Ради. Вони будуть проводитися в зв'язку з припиненням повноважень нардепів Ігоря Колихаева і Олександра Скічко. Перший склав повноваження після перемоги на виборах мера Херсона, другий – після призначення главою Черкаської ОДА.
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Хто такий Сергій Козир

  • Сергій Козир народився в 1984 році в Донецьку, має вищу освіту за спеціальностями "розробка родовищ корисних копалин" і "фінанси", а також отримав ступінь бакалавра з правознавства. До 2019 роках працював на підприємствах вугільної галузі.
  • З вересня 2019 го – заступник голови Херсонської ОДА. З грудня 2020 го – т.в.о. голови Херсонської ОДА. Його попередник Юрій Гусєв очолив Укроборонпром.
  • 1 березня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.
  • У декларації за 2020 рік вказав: шість квартир: дві квартири 28,8 кв. м і 32,2 кв. м в Павлограді Дніпропетровської області, дві квартири 45 кв. м і 64,17 кв. м в Донецьку, одна квартира 56 кв. м в Соледарі Донецької області і квартира 91,9 кв. м в Києві. Також у власності голови ОДА є житловий будинок 44,2 кв. м в Донецьку і місце реєстрації в кімнаті 10 кв. м в Херсоні.
  • У власності Козиря є земельна ділянка 572 кв. м в Донецьку, два гаража по 24 кв. м в Павлограді та Донецьку і легковий автомобіль Chevrolet Lacetti 2006 року випуску.
  • Сукупний дохід сім'ї в розмірі 778 тис. Грн, грошових активів має $ 39 тис.

Нагадаємо, центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня 2021 проміжні вибори народних депутатів в двох округах. Таке рішення було прийнято після того, як в комісію надійшли постанови про позбавлення депутатських повноважень нардепів від "Слуги народу" Олександра Скічко та партії "За майбутнє" Ігоря Колихаева.

На довиборах в Донецькій області переміг мер міста Добропілля Андрій Аксьонов. Переможцем на виборах в Івано-Франківській ЦВК назвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка, проте остаточне оголошення результатів відкладено до рішення судів.

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