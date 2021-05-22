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У "Слузі народу" не вірять в обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн українців?

22 травня, 20:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Спочатку потрібно вакцинувати тих, хто хоче це зробити, каже лідер партії

Віктор Ляшко. Скріншот

Віктор Ляшко. Скріншот

Новому міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку доведеться докласти титанічних зусиль, щоб встигнути до кінця серпня-2021 повністю зробити щеплення 5 млн українців двома вакцинами.

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Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив 24-му каналу.

"Я думаю, Віктору Ляшку, з обсягу того, що він пообіцяв, за який термін провакцинувати 11 чи 10 мільйонів людей – точно йому треба героїчні антикризові дії влаштовувати", – заявив "слуга".

На його думку, новому голові МОЗ треба кілька днів розбиратися з ситуацією, що склалася щодо вакцинації і запасів препаратів.

"Але я думаю, що план він презентує, ми його обговоримо, затвердимо, він сам його затвердить, як міністр. Ми дійсно це все виконуватимемо, тому що питання вже не те що назріло, воно вже перезріло", – зауважив Корнієнко.

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Він підкреслив, що спочатку потрібно вакцинувати тих, хто хоче це зробити. Окрім того, є проблема з тими, хто вакцинуватися не хоче, адже потрібно згаяти час, щоб переконати їх у зворотному.

"Провакциновані люди показують, що це не страшно, що ніде не виросли роги. Це гарний приклад для того, щоб антивакцинаторський настрій трохи зменшити у суспільстві, зараз точно цього не треба", – резюмував голова партії.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що його фракція у Верховній Раді може порушити питання про відставку Ляшка з посади міністра охорони здоров'я у разі, якщо протягом перших 100 днів роботи він не продемонструє необхідних результатів.

Також нагадаємо, що перед голосуванням за нового голову МОЗ Корнієнко нагадав: міністри несуть політичну відповідальність, тому за свої обіцянки повинні відповідати. А якщо Ляшко не виконає обіцянку про вакцинацію за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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