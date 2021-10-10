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У списку "жовтих" тільки 8 областей. МОЗ оновив карантинні зони

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 жовтня, 13:51
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Ще вчора, 9 жовтня, "помаранчевих" областей було 15, сьогодні вже на одну більше – нові дані МОЗ
В Україні зростає захворюваність на ковід
В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 10 жовтня показникам "жовтої зони" відповідають тільки 8 областей і Київ. Решта 16 регіонів внесли до списку "помаранчевих".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Які області вже "помаранчеві":

  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 799 на 10 тисяч населення, Луганській – 780, а також у Сумській – 548.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють такі обмеження:

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  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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