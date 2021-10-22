У США Алек Болдвін випадково застрелив українку: перша реакція МЗС

Наразі з'ясовуються всі обставини трагедії

Галина Хатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США. Фото: колаж "Сьогодні"

МЗС України отримало підтвердження приналежності Галини Гатчинс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Наразі з'ясовуються всі обставини трагедії

Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини і взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

Консули також встановлюють зв'язок з рідними українки, щоб надати необхідну консульську та правову допомогу.

Подробиці НП

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї з сцен. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами.

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У результаті пострілу постраждали двоє осіб. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю і зараз перебуває в критичному стані, операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Гатчінс в критичному стані була доставлена до лікарні, де вона пізніше померла від отриманих поранень.

Повідомляється, що стосовно Болдвіна поки не висунуто звинувачень. Зйомки фільму припинені.

Перші кадри Алека Болдвіна після трагедії на зйомках фільму / Фото: Getty Images, Santa Fe New Mexican

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Що відомо про загиблу Галину Гатчинс

Застрелена Алеком Болдвіном оператор – українка Галина Гатчинс. Жила в Лос-Анджелесі, де 2015 року закінчила Американський інститут кіномистецтва.

На сайті Галини Гатчинс повідомляється, що вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом "в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів".

Вона вчилася в Київському національному університеті і має ступінь магістра міжнародної журналістики. Гатчинс працювала журналісткою-розслідувачкою британських документальних фільмів в Європі.

2019-го журнал Amirecan Cinematographer назвав українку "новою зіркою" кінематографу.

Серед нещодавніх робіт Галини Гатчинс – кримінальна картина "Сліпий вогонь", з Браяном Гераті і Шерон Ліл, названа найкращою кримінальною драмою на Міжнародному кінофестивалі в Г'юстоні 2020 року.

Алек Болдвін застрелив оператора – що відомо про Галину Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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