У США курорт Малібу замело снігом, а в Австралії – спека +40 (відео)

На американському курорті ще тиждень тому було літо і спека, а тепер все в заметах

Поки в Україні один циклон змінюється іншим, у світі погода теж показує характер. У США викопуються із заметів, австралійці рятуються від спеки, а в Росії раптово серед зими спалахнув сухостій.

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В Україні синоптики вже не прогнозують сильні морози, але погода все одно псується: сильні снігопади у нас очікуються на півночі і заході, а дощ і мокрий сніг – в центральних областях, зливи – на сході і півдні.

Відео: Сьогодні

А от в Америці не на жарт розійшлася зима, засипало навіть Малібу – це сонячне каліфорнійське місто зазвичай славиться своїми пляжами, а не снігом. Там намело 30-40 сантиметрів снігу. Причому ще минулого тижня в Малібу було справжнє літо і спека, а зараз – легкий морозець.

В Австралії справжнє літо – там зараз +30, а в найспекотніші години майже 40 градусів тепла. Місцеві жителі рятуються від високих температур на пляжі. Вже на світанку там багато людей, а до опівдня – справжній аншлаг. Адже сьогодні ще й День Австралії, національне свято, тому більшість компаній не працюють. Втім, рятувальники кажуть, у них сьогодні додасться роботи.

"Спека, велика кількість тих, хто займається серфінгом, національне свято... У людей дуже велика спокуса піти на пляж. Але цей коктейль небезпечних умов – висока ймовірність потонути. Просимо дотримуватися правил: плавати в районах, які патрулюються. Бажано – не на самоті і не домішувати до напоїв алкоголь", – розповів координатор рятувальної бригади в Сіднеї Метт Спунер.

У Краснодарському краї Росії майже 100 рятувальників гасили пожежу в плавнях – горів очерет на площі в 2000 квадратних метрів. Загрози для населених пунктів не було, але й швидко впоратися з вогнем не вдавалося. Заважав сильний вітер. І все ж через кілька годин стихію ліквідували.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", навіть у теплі регіони планети прийшли аномальні холоди. Нещодавно в Сахарі випав сніг, Стамбул і Кашмір теж замело.

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