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У США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах щодо Донбасу

23 липня 2021 9:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Питання участі США у нормандському форматі може вирішитися не раніше візиту Зеленського в Америку

Джордж Кент розповів про співпрацю США з Україною. Фото: nytimes.com

Джордж Кент розповів про співпрацю США з Україною. Фото: nytimes.com

Незважаючи на те що Київ давно розраховує на підключення США до "нормандського формату", американців найближчим часом там не буде. І навіть в "мінському форматі" не допоможуть Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

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Про це заявив в інтерв'ю Суспільному американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін.

"На цей момент я не очікую участі американських посадовців у "мінському процесі". Я також не очікую приєднання американських посадовців до "нормандських" зустрічей", – сказав він.

За його словами, це питання буде обговорюватися 30 серпня у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського, а також у переговорах з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і главою МЗС України Дмитром Кулебою, які теж відправляються в Америку.

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"У нас із Дереком Шолле (радником Держдепартаменту США. – Ред.) були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут у Києві ... я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити і під час цих зустрічей (у Вашингтоні)", – підкреслив Кент.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для долучення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Росію.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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