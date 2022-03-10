У США відреагували на заяви РФ щодо виробництва хімічної зброї в Україні

Виявилося, що це черговий російський фейк

Джен Псакі спростувала черговий російський фейк/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії переконані, що Сполучені Штати Америки на території України мають лабораторії, в яких нібито виготовляють хімічну зброю. Однак у Білому домі спростували цю брехню.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови", — йдеться в повідомленні.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.

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