У США "рознесли" вщент статтю Путіна про Україну

Сім років тому в Мінську Путін пообіцяв закінчити війну і вивести війська з України, але як завжди не виконав обіцянки, кажуть американці

Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Представник США в ОБСЄ розкритикував статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну і звинуватив у невиконанні зобов'язань щодо Донбасу.

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Про це повідомляє місія США за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Президент Путін написав, що Росія "відкрита до діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання". Ми шкодуємо, що передбачувану обіцянку пана Путіна про відкритий діалог не було реалізовано на практиці", – сказав американський дипломат.

Також американці назвали образливими висловлювання господаря Кремля, мовляв, Україна знаходиться під зовнішнім управлінням США. За словами виступаючого, Америка, на відміну від Росії, підтримує і поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

У США нагадали, що сім років тому у Мінську Путін пообіцяв закінчити війну, вивести всі війська і звільнити всіх ув'язнених, але Росія поки не виконала свою обіцянку.

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"Президент Росії написав, що Росія "поважає бажання українців бачити свою країну вільною, безпечною і процвітаючою". Він прекрасно знає, що його твердження не можуть бути повністю реалізовані, поки очолювані Росією сили продовжують сіяти хаос на Донбасі і окупувати Крим. Дійсно, вся мета агресії Кремля в Україні – це підрив прагнень України", – заявив представник США в ОБСЄ.

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Американський дипломат закликав Росію виконати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод і прибрати війська з Донбасу.

"Росія і сили, які вона озброює (місцевих бойовиків т. зв. "Л/ДНР"), навчає, керує і воює пліч-о-пліч, повинні співпрацювати зі Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ і припинити переслідувати її спостерігачів", – резюмував представник США.

Нагадаємо, Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії та України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі й дбали про братів менших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" й потрапила під зовнішнє управління Заходу. Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Путіна.

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Тим часом "Сьогодні" розшифрували за допомогою українських вчених статтю Путіна і з'ясували, з якою метою президент РФ підміняє історичні факти і поняття.