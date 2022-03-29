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"У ста метрах лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

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МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 03:51
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Російський солдат говорив зі своєю коханою по телефону і заявив: коли приїде додому, то "сильно плакатиме"
Окупанти плачуть, що їх нищать в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти плачуть, що їх нищать в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один із ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

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- Я тебе дуже сильно люблю.
- Я тебе теж.
- Ти їси, так?
- Так!
– А у нас комбата вбило.
- Ніфіга собі.
- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, 300-й. Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть півдороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пі**а!
- А його виходить навіть не привезуть?
- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.
- Офігеть.
- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.

СБУ перехопила розмову російських омоновців

Раніше СБУ перехопила телефонну розмову російських омоновців, направлених в Україну.

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський", – говорилося під час розмови окупантів.

Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" із танків та мінометів. Їхній підрозділ також зазнав тяжких втрат.

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Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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Андрій Єрмак Голова Офісу президента
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