В Станиці Луганській знайшли схованку з боєприпасами (фото)

У п'ятницю, 22 січня, в Станиці Луганській виявили схованку з ручними гранатами, запалами до них і гранатометами.
Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.
Боєприпаси виявили в підвальному приміщенні будинку одного з місцевих жителів. Вони перебували в дерев'яному ящику, в звичайному пакеті.
Правоохоронці вилучили майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запала УЗРГМ і один РПГ-18.
За даним фактом за адресою Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального злочину по ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Відзначимо, що ще влітку минулого року за матеріалами Луганського прикордонного загону стосовно власника цього житла, 32-річного жителя смт Станиця Луганська, розпочато кримінальне провадження за ст. 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Чоловік більше 6 років є активним членом незаконних збройних формувань.
Раніше ми повідомляли, що в Києві викрили групу осіб, підозрюваних в зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштуванні майстерні для їх переробки.
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