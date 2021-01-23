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В Станиці Луганській знайшли схованку з боєприпасами (фото)

23 січня, 17:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вона знаходилась в підвалі місцевого жителя

У п'ятницю, 22 січня, в Станиці Луганській виявили схованку з ручними гранатами, запалами до них і гранатометами.

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Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Боєприпаси виявили в підвальному приміщенні будинку одного з місцевих жителів. Вони перебували в дерев'яному ящику, в звичайному пакеті.

Правоохоронці вилучили майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запала УЗРГМ і один РПГ-18.

За даним фактом за адресою Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального злочину по ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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/ Фото: ГПСУ

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Відзначимо, що ще влітку минулого року за матеріалами Луганського прикордонного загону стосовно власника цього житла, 32-річного жителя смт Станиця Луганська, розпочато кримінальне провадження за ст. 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Чоловік більше 6 років є активним членом незаконних збройних формувань.

/ Фото: ГПСУ

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Раніше ми повідомляли, що в Києві викрили групу осіб, підозрюваних в зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштуванні майстерні для їх переробки.

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