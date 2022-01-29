У столиці буде небезпечно! Якої погоди чекати киянам завтра

Українцям слід бути обережними на вулиці, синоптики прогнозують сильний вітер

У столиці буде вітряно та з опадами / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде похмурою та з опадами. Цього дня пориви вітру досягатимуть 15-24 м/с.

Про це пише sinoptik .

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Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Нічний сніг до ранку зміниться на дрібний дощ зі снігом. Вдень на якийсь час він припиниться, а ввечері почнеться знову, але вже сильніший.

Очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. У таких випадках рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.

Температура вдень буде +3...+1 градус, а вночі -4...-3 градуси.

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Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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