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У столиці буде небезпечно! Якої погоди чекати киянам завтра

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 15:00
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Українцям слід бути обережними на вулиці, синоптики прогнозують сильний вітер
У столиці буде вітряно та з опадами
У столиці буде вітряно та з опадами / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде похмурою та з опадами. Цього дня пориви вітру досягатимуть 15-24 м/с.

Про це пише sinoptik .

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Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Нічний сніг до ранку зміниться на дрібний дощ зі снігом. Вдень на якийсь час він припиниться, а ввечері почнеться знову, але вже сильніший.

Очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. У таких випадках рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.

Температура вдень буде +3...+1 градус, а вночі -4...-3 градуси.

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Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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