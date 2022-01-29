У столиці буде небезпечно! Якої погоди чекати киянам завтра

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде похмурою та з опадами. Цього дня пориви вітру досягатимуть 15-24 м/с.
Про це пише sinoptik .
Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Нічний сніг до ранку зміниться на дрібний дощ зі снігом. Вдень на якийсь час він припиниться, а ввечері почнеться знову, але вже сильніший.
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Очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. У таких випадках рятувальники рекомендують подалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та зірваних конструкцій будівель.
Температура вдень буде +3...+1 градус, а вночі -4...-3 градуси.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.