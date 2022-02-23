Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У бік Харкова рухається колона танків РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 16:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Білгородській області РФ зафіксували військову техніку, що рухається до України
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Користувач мережі зафіксував рух російських танків за 20 кілометрів від українського кордону у напрямку Харкова. Відео опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Грайворон, чекайте на поповнення. Борисівка, їдуть у бік Грайворона (населені пункти в Білгородській області Росії, останній знаходиться прямо біля українського кордону — ред.)", – каже людина, яка знімає відео.

Реклама

Цаплієнко підрахував засоби протитанкової оборони у ЗСУ.

"Якщо порахувати всі протитанкові засоби на озброєнні української армії, включаючи новітні NLAW, Javelin, Стугна і Корсар, то на кожен танк противника у нас п'ять ПТКР. Арифметика ефективної оборони, кажуть військові, це 2 комплекси на 1 танк. З танками армія впорається", — написав журналіст.

Реклама

Загострення біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки. Крім цього, ОДКБ може відправити своїх миротворців на Донбас.

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 у тому числі із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Нова хакерська атака? Сайти СБУ, Ради та Кабміну не працюють Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна СБУ посилила охорону стратегічних об'єктів – як це вплине на життя українців Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

179 905

захворіло за тиждень в Україні

-20%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти