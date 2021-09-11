У суботу літо затримається: буде спекотно і без опадів (карта)

На початку вихідних Україну чекає спекотний день, проте ніч буде досить прохолодною

Сезон фонтанів ще рано закривати / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

У суботу, 11 вересня, на всій території України збережеться спекотна і суха погода. Дощ не передбачається, тому ніщо не затьмарить ваш вихідний день.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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В Києві 11 вересня температура підніметься до 24-26 градусів. Буде також сонячно, як і весь минулий тиждень.

Погода в регіонах

У всіх областях України сьогодні ще на пару градусів потеплішає.

на півночі обіцяють в середньому 24-26 градусів в Чернігівській і Київській областях, в Сумській і Житомирській буде на один градус менше.

обіцяють в середньому 24-26 градусів в Чернігівській і Київській областях, в Сумській і Житомирській буде на один градус менше. на заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 23-25 градусів, в деяких областях трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів.

сьогодні також без опадів, температура в середньому 23-25 градусів, в деяких областях трохи спекотніше – від 24 до 26 градусів. в центрі 11 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі – 24-26 градусів.

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на сході температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, в Луганській – до +26.

температура в Донецькій і Харківській областях – від 24 до 26 градусів, в Луганській – до +26. на півдні в суботу температура в Херсоні, Миколаєві – 25-27, в окупованому Криму – 24-26 градусів, в Одесі – від 24 до 26 градусів.

При цьому ночі обіцяють досить прохолодні. На заході країни вночі температура буде опускатися до +7, на півдні – до 11 градусів тепла, а на сході – до 9 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що першого місяця осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.