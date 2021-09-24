У суді оскаржили заборону на нічний продаж алкоголю в Києві

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України. Колаж "Сегодня".

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстрований позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці. Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Про це повідомляє ОАСК.

Заборона на нічний продаж алкоголю

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Позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України.

"Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин в столиці", – йдеться в повідомленні.

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На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві приймалося з порушенням норм чинного законодавства та є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин. Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в 2018 році проєкт рішення про заборону продавати в столиці вночі алкоголь викликав бурхливу дискусію в Київраді. Депутати сперечалися, до якого часу повинні діяти обмеження. Звучало, зокрема, пропозиція "знизити градус", щоб заборона діяла не до 10 ранку, а до 8. Однак цю пропозицію більшість не підтримала, хоча його виносили на голосування двічі. У підсумку за проєкт рішення проголосували 77 людина. Це рішення вступило в силу в столиці 24 жовтня 2018 року .