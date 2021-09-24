Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини України

У суді оскаржили заборону на нічний продаж алкоголю в Києві

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 вересня, 01:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України. Колаж "Сегодня".
Позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України. Колаж "Сегодня".

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстрований позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці. Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Про це повідомляє ОАСК.

Заборона на нічний продаж алкоголю

Реклама

Позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України.

"Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин в столиці", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Реклама

На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві приймалося з порушенням норм чинного законодавства та є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин. Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в 2018 році проєкт рішення про заборону продавати в столиці вночі алкоголь викликав бурхливу дискусію в Київраді. Депутати сперечалися, до якого часу повинні діяти обмеження. Звучало, зокрема, пропозиція "знизити градус", щоб заборона діяла не до 10 ранку, а до 8. Однак цю пропозицію більшість не підтримала, хоча його виносили на голосування двічі. У підсумку за проєкт рішення проголосували 77 людина. Це рішення вступило в силу в столиці 24 жовтня 2018 року .

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти