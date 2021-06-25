У суді по MH17 попросили вивчити фейкове відео з Коломойським: чим це закінчилося

Захист одного з обвинувачених в збиванні літак спробував приплести до справи українського олігарха через дивне відео

У суді Нідерландів у справі MH17 продовжують спростовувати фейки. На черговому засіданні захист одного з обвинувачених Олега Пулатова несподівано попросив вивчити відео з українським бізнесменом Ігорем Коломойським про збивання літака, яке раніше було визнано фейковим.

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Про це пише Укрінформ.

Адвокат Сабіна тен Дуссхате пригадала в суді про відео, на якому Коломойський говорив про збитий "Боїнг", проте вказала на його відсутність у справі. На це сторона обвинувачення зазначила, що захист Пулатова надав посилання на відео з паном Коломойським, де він нібито говорить про збивання MH17. Однак захист Пулатова не пояснив, як вивчення цього відео стосується їхнього клієнта. Тому сторона обвинувачення попросила відхилити це клопотання.

Як пише видання Грати, мова йде про відео, в якому пранкер Олексій Столяров (Лексус) у 2014 році записав розмову з Коломойським, представившись представником т.зв. "ДНР" Павлом Губарєвим. Він запитав бізнесмена про збитий "Боїнг", але той заперечував причетність до цього української сторони.

Захист Пулатова стверджує, що це відео за участі Коломойського "багато хто сприйняв як визнання".

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Ці слова здивували прокурорку Манон Ріддербекс, яка нагадала адвокатам, що підпис до відео наступний: "Коломойський заперечує звинувачення в причетності до краху "Боїнга" МН17". Вона пояснила, що це не визнання, а заперечення, а захист намагається посилатися на нечіткий жартівливий діалог, з якого не можна винести ніякої інформації і фактів про роль учасників розмови.

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До того ж прокурорка нагадала, що Оперативна група по боротьбі з дезінформацією Євросоюзу оцінила сюжет про Коломойського і МН17 як дезінформацію.

"Запит про Коломойського добре вписується у "стратегію рухомої цілі". Буквально moving target strategy – стратегія постійної зміни позиції протягом судового розгляду, у тому числі для подачі різних запитів, клопотань та вимог, що затягує процес і створює додаткові складності, як це називається в кримінальних провадженнях – затягування судового розгляду шляхом завалювання суддів звітами, запитами і другорядними питаннями", – заявила Ріддербекс.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно слідство у MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.