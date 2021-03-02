У Сумах патрульні привселюдно катували затриманого інваліда (фото)

У Сумській області двом поліцейським повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням спецзасобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, патрульні у внутрішньому дворику одного з будинків причепилися до чоловіка і вимагали пред'явити документи. Той відмовився і зауважив, що не порушує закон і є інвалідом другої групи. Це підтвердили сусіди по будинку і пояснили, що керівник підприємства, де працює чоловік, вже прямує до них з документами.

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Але копи все одно здійснили фізичне затримання чоловіка, наступаючи коліном на його шию і голову. Потім йому на руки і ногу наділи наручники і за них же потягли до автомобіля, чим завдали чоловікові болю.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого і середнього ступеня тяжкості: численні садна голови, руки і ноги, синці, а також перелом пальця правої кисті.

Ковпаківський райсуд міста Суми встановив, що вимога поліцейських пред'явити потерпілим документи для перевірки не пов'язана з порушенням ним громадського порядку чи іншими неправомірними діями. Крім того, потерпілий не чинив злісної непокори і активного опору, тому складу адміністративного правопорушення в його діях не було і жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.

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Відносно надмірно завзятих копів відкрито провадження за ч. 2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), санкції якої передбачають позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні-2020 на Миколаєві під час затримання поліцією раптово помер 29-річний чоловік.

Також повідомлялося, що в березні-2017 в райвідділі поліції Дніпра помер 36-річний затриманий.

А в Харкові нацгвардієць побив лауреата премії "Гордість країни".

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