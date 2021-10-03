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СЬОГОДНІ Новини України

У Сумах відбулося масове отруєння газом, постраждали троє дітей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
3 жовтня, 16:26
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Після надання необхідної допомоги одного чоловіка відпустили додому, а ось всіх інших членів сім'ї госпіталізували
У Сумах шість людей отруїлися чадним газом
У Сумах шість людей отруїлися чадним газом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах після користування газовим проточних водонагрівачів, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

Про це пише прес-служба поліції.

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За словами медичних працівників, у всіх постраждалих були ознаки отруєння чадним газом. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка і трьох дітей 3, 7 і 11 років госпіталізували в лікарню.

Правоохоронці з'ясували, що увечері сім'я користувалася газовим проточних водонагрівачів. Але через несправність повітряної витяжки в квартирі їм стало погано і вони звернулися за допомогою до лікарів.

Зараз поліцейські проводять перевірку.

Отруєння студентів в Івано-Франківську

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В Івано-Франківську студенти отруїлися невідомою речовиною в гуртожитку коледжу технологій та бізнесу.

В обласний клінічний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф госпіталізували вісім дітей, 2005 і 2004 року народження. Трьох з них спочатку госпіталізували в реанімацію, ще п'ятьох – в неврологічне відділення в стані середньої тяжкості.

Всім постраждалим медики спочатку поставили діагноз "отруєння чадним газом", але рятувальники та поліцейські не встановили джерело його походження. Через кілька годин різкий запах в будинку зник і дітей повернули в їх кімнати.

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