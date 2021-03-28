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У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі

28 березня, 12:30

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зловмиснику за його ганебний вчинок загрожує до трьох років в'язниці

У Сумах поліція знайшла вандала, котрий поглумився над могилою полковника Євгена Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який отримав смертельне поранення на Донбасі.

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Про це повідомляє главк Нацполіціі в Сумській області.

27 березня батько загиблого повідомив правоохоронцям, що невідомі зняли прапор з могили комбрига, похованого на Алеї Слави. Копи встановили особу і розшукали зловмисника.

Фото: smr.gov.ua

Фото: smr.gov.ua

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Ним виявився 41-річний житель Сумського району. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі

Фото: smr.gov.ua

Фото: smr.gov.ua

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 листопада 2019 полковник Євген Коростельов з іншими бійцями підірвалися на міні біля Новотроїцького. Він помер від важких поранень в Харківському госпіталі і був похований в Сумах 20 листопада.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його Орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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Донбас вандалізм могила бригада Суми командир наруга

Джерело: Сьогодні

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