На Сумщині окупанти зруйнували ТЕЦ, РЕМ та залізничний вокзал: є жертви

Близько 17:00 російські війська здійснили кілька авіаційних ударів

Обстріл стався в місті Охтирка / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 березня, у Сумській областіблизько 17:00 було кілька авіаційних ударів. Внаслідок обстрілу в місті Охтирка зруйновано будівлі ТЕЦ, РЕМ та залізничного вокзалу. Також є загиблі.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Нині виявлено 2 загиблих. Продовжуються пошуки. Від ДСНС залучено 14 осіб та 3 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

Ситуаціія в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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