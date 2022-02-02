У Сумській області орудує банда грабіжників: чому люди проводять розслідування замість поліції (відео)

Грабіжники крадуть дорогу техніку та навіть розбирають трактори на запчастини

Банда крадіїв тримає в страху кілька сіл в Сумській області. За останні пів року зазирнули чи не в кожну хату. Не гребують нічим: від подушок – до техніки. У домогосподарствах – викраденого на десятки тисяч гривень. А в поліції досі – жодних зачіпок. Людям доводиться самотужки розслідувати та шукати своє майно. Чому так – з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Крадіжки у селах

Грабунки в селі Супрунівка почалися з кладовища. Згодом крадії дійшли й до живих. У садибі Віктора й Надії викрали техніку та запчастини до неї майже на сто тисяч гривень. Крадії розібрали два трактори.

"Зайшли у двір, бензопили позабирали, сварку, болгарки", — каже житель Супрунівки Віктор Дермильов.

Раніше за такою самою схемою обчистили й подвір’я жителя сусіднього села.

"У нас вкрали дуже багато чого. Вкрали плуг, циліндри", — розповідає житель села Лідине Віктор Заєць.

Що кажуть в поліції?

У поліції досі – жодних версій. На всі питання постраждалих – відповідь одна.

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"Не дзвоніть нам, не набридайте, не заважайте слідству", — каже жителька села Лідине Валентина Заєць.

Люди проводять розслідування самостійно

У селі кажуть, що довіри до поліції немає. Тож Віктор почав власне розслідування. І сталося диво. Повернув дещо із вкраденого.

"Ми найшли в Білопіллі свій плуг. Своїми особистими силами", — розповідає житель села Лідине Віктор Заєць.

Плуг Віктор забрав. Та перед цим довго доводив, що майно належить саме йому. Крадіїв так і не знайшли, а реалізаторів — не покарали. Люди вважають, їхні будинки спустошує одна зухвала банда.

Грабіжників помітили

Ймовірних крадіїв навіть зафіксували камери відеоспостереження на подвір’ї одного із будинків. Видно, як двоє чоловіків оглядають помешкання. Та побачивши камери, йдуть геть ні з чим. Усі докази селяни передали до поліції.

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"Все ж таки поліція хай трішки поворушиться і знайде цю банду. Тому що тут поряд декілька сіл і всі страждають", — зазначила жителька Супрунівки Лариса Дермільова.

Ворушаться, утім, справді повільно, не приховують у поліції. Бо ж на одному слідчому — майже по сотні справ.

"Були відпрацьовані ринки, де займаються продажем, перепродажем. На сьогодні майно не встановлене, може ще його не збували. Може є місце де воно зберігається", — каже заступник начальника слідчого відділу Білопільського відділення поліції Ігор Будко.

Це в кращому разі. За гіршим сценарієм – кажуть місцеві — викрадена техніка та запчастини контрабандою попрямували до сусідньої Росії. Люди написали колективну заяву до обласної поліції, аби там долучилися до пошуків та звільнили їхні села від серійних злодіїв. Керівництво обіцяє прокоментувати після перевірок.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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