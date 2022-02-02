Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Сумській області орудує банда грабіжників: чому люди проводять розслідування замість поліції (відео)

Олеся Боровик Олеся Боровик власна кореспондентка Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 04:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Грабіжники крадуть дорогу техніку та навіть розбирають трактори на запчастини

Банда крадіїв тримає в страху кілька сіл в Сумській області. За останні пів року зазирнули чи не в кожну хату. Не гребують нічим: від подушок – до техніки. У домогосподарствах – викраденого на десятки тисяч гривень. А в поліції досі – жодних зачіпок. Людям доводиться самотужки розслідувати та шукати своє майно. Чому так – з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Реклама

Крадіжки у селах

Грабунки в селі Супрунівка почалися з кладовища. Згодом крадії дійшли й до живих. У садибі Віктора й Надії викрали техніку та запчастини до неї майже на сто тисяч гривень. Крадії розібрали два трактори.

"Зайшли у двір, бензопили позабирали, сварку, болгарки", — каже житель Супрунівки Віктор Дермильов.

Раніше за такою самою схемою обчистили й подвір’я жителя сусіднього села.

"У нас вкрали дуже багато чого. Вкрали плуг, циліндри", — розповідає житель села Лідине Віктор Заєць.

Що кажуть в поліції?

У поліції досі – жодних версій. На всі питання постраждалих – відповідь одна.

Реклама

"Не дзвоніть нам, не набридайте, не заважайте слідству", — каже жителька села Лідине Валентина Заєць.

Люди проводять розслідування самостійно

У селі кажуть, що довіри до поліції немає. Тож Віктор почав власне розслідування. І сталося диво. Повернув дещо із вкраденого.

"Ми найшли в Білопіллі свій плуг. Своїми особистими силами", — розповідає житель села Лідине Віктор Заєць.

Плуг Віктор забрав. Та перед цим довго доводив, що майно належить саме йому. Крадіїв так і не знайшли, а реалізаторів — не покарали. Люди вважають, їхні будинки спустошує одна зухвала банда.

Грабіжників помітили

Ймовірних крадіїв навіть зафіксували камери відеоспостереження на подвір’ї одного із будинків. Видно, як двоє чоловіків оглядають помешкання. Та побачивши камери, йдуть геть ні з чим. Усі докази селяни передали до поліції.

Реклама

"Все ж таки поліція хай трішки поворушиться і знайде цю банду. Тому що тут поряд декілька сіл і всі страждають", — зазначила жителька Супрунівки Лариса Дермільова.

Ворушаться, утім, справді повільно, не приховують у поліції. Бо ж на одному слідчому — майже по сотні справ.

"Були відпрацьовані ринки, де займаються продажем, перепродажем. На сьогодні майно не встановлене, може ще його не збували. Може є місце де воно зберігається", — каже заступник начальника слідчого відділу Білопільського відділення поліції Ігор Будко.

Це в кращому разі. За гіршим сценарієм – кажуть місцеві — викрадена техніка та запчастини контрабандою попрямували до сусідньої Росії. Люди написали колективну заяву до обласної поліції, аби там долучилися до пошуків та звільнили їхні села від серійних злодіїв. Керівництво обіцяє прокоментувати після перевірок.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Жахлива стрілянина у Дніпрі. Ми дізналися, чим займається Рябчук у СІЗО Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Комусь завадив. У Києві на будівництві знесли паркан (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Масові заворушення в Україні. Суд заарештував підозрюваного Юрія Голубана Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

205 775

захворіло за тиждень в Україні

+70%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти