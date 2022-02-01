На Сумщині працює кафе без цін: що у ньому готують (відео)

У закладі є лише одна страва

Кафе, в якому немає цін, працює в Сумській області. Кожен може покласти якісь гроші, а може й не класти взагалі. Єдина валюта, яка тут обов"язкова — це подяка. Кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик відшукала незвичний заклад та розпитала, чим таким особливим там пригощають, що від клієнтів немає відбою, а ще дізналася про особливу мрію господаря.

Незвичне кафе

Заклад розташований на трасі Суми-Харків. На розжареному вугіллі шкварчить м’ясо. За мангалом – Павло. 8 років працював у закладах громадського харчування у містечку неподалік. Здолав шлях від кухаря до шефа. Та покинув усе заради мрії – відкрити власний ресторан. Особливість свого кафе пояснює так:

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"Ви приїжджаєте. Я готую одну страву. Ви куштуєте і вирішуєте, чи я вартий своєї мрії чи не вартий", — розповідає кухар Павло Бєліков.

Єдина страва, яку готує Павло, — шаурма за авторським рецептом. Лаваш, пекінська капуста, морква по-корейському, вершковий соус і зірка страви – соковите м’ясо з мангала в авторських спеціях. Конкретної ціни за цю смакоту немає. Подяку можна покласти до скриньки. Хто й скільки дасть – Павло, каже, не дивиться. Підраховує ввечері, коли повертається додому і зізнається, бачить, що людям його страви подобаються.

"Мене ці емоції ще більше заряджають. І мені ще більше хочеться прокидатися, їхати сюди і готувати для них", — каже кухар Павло Бєліков.

Та бувають такі, що нічого не кладуть до скриньки на його мрію. Утім, Павло не впадає в розпач, і вже бачить, як прийматиме своїх перших гостей. Чоловік мрію зробити з колишньої батьківської хати ресторан. На здійснення мрії Павло собі встановив конкретний термін. За три роки чекає нас уже у своєму ресторані.

В Україні оновили правила у кафе та ресторанах через COVID-19

Додаткові правила для працівників:

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використання засобів індивідуального захисту;

ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;

регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;

не торкатися обличчя руками;

утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;

перевірка COVID-документів у відвідувачів.

Правила для відвідувачів:

обробка рук антисептиком перед входом до закладу;

показувати COVID-документи працівникам закладу;

пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;

дотримання фізичної дистанції.

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