Помер посол України в Таїланді

Вночі, 29 травня, помер 45-річний посол України в Таїланді Андрій Бешта.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною і високопрофесійним дипломатом, віддано служив інтересам нашої держави", – написав президент.

Джерела "Сьогодні" в МЗС України повідомили, що причиною смерті посла України у Таїланді став серцевий напад. Екс-посол був одружений, у нього залишилося троє дітей.

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Бешта був призначений послом в Таїланді в листопаді 2015 го п'ятим президентом Петром Порошенко, прибув до Таїланду в січні 2016- го. Крім Таїланду він був послом в Лаосі і М'янмі. Бешта був звільнений з посади посла в квітні і вже готувався до повернення в Україну з Таїланду.

До того як став послом, Бешта був був замдиректора і в. о. директора Департаменту міжнародних організацій в МЗС і радником посольства України в Таїланді.

Дипломат закінчив в 1998 році факультет міжнародних відносин у Львівському університеті імені Франка. А свою кар'єру починав як аташе, третій і другий секретар в департаменті ООН та інших міжнародних організацій у Міністерстві закордонних справ (1998-2001-й).

Раніше ми повідомляли, що помер почесний консул України в місті Детройт (США) Богдан Федорак.

Нагадаємо, у Єгипті трагічно помер колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенант Віктор Гвоздь.