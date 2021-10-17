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СЬОГОДНІ Новини України

У Техасі під час арешту сталася стрілянина, а в Великобританії дитина з'їла вечерю від забудькуватого дідуся і помер – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 жовтня, 07:27
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У Техасі один з порушників було затримано, проте стрілок досі розшукується, а літній англієць забув про особливості онука
Один з правоохоронців помер в лікарні, а 12-річний Кейсон Холлвуд разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Колаж "Сегодня"
Один з правоохоронців помер в лікарні, а 12-річний Кейсон Холлвуд разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Харкові п'ять бійцівських собак розірвали господиню

У Харкові п'ять бійцівських собак породи мастиф загризли літню господиню . Її тіло у дворі знайшли сусідка.

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У Харкові собаки загризли жінку
У Харкові собаки загризли жінку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великобританії дитина з'їла вечерю від забудькуватого дідуся і помер

12-річний Кейсон Холлвуд страждав від астми і у дитини була алергія на горіхи. Разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся . Серед частувань для онуків був приготований дідусем окіст, який згодом вбив дитину. Пенсіонер забув про особливості онука.

Після вечері хлопчик пішов у парк, щоб пограти з друзями. Колаж "Сегодня"
Після вечері хлопчик пішов у парк, щоб пограти з друзями. Колаж "Сегодня"

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"Ці виродки людей лякають": У Росії встановили пам'ятник молодятам

У російському місті Павлово Нижегородської області встановили пам'ятник молодятам , Він викликав бурхливу реакцію місцевих жителів, вони почали обговорювати монумент в соціальних мережах.

Пам'ятник молодятам в Нижньогородській області викликав неоднозначні емоції у місцевих жителів. Колаж "Сегодня".
Пам'ятник молодятам в Нижньогородській області викликав неоднозначні емоції у місцевих жителів. Колаж "Сегодня".

У Техасі під час арешту сталася стрілянина: є загиблий

У Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. Зазначається, що помічники констебля намагалися провести арешт в барі, проте один з відвідувачів відкрив по ним вогонь в спину з рушниці. Один з правоохоронців помер в лікарні, ще двоє – госпіталізовані.

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