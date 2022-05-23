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У Тернополі скандал через продаж нових марок із російським кораблем: деталі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 травня, 19:49
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Мешканці міста навіть викликали поліцію
У Тернополі люди стояли в черзі з обіду, щоб придбати нові марки.
У Тернополі люди стояли в черзі з обіду, щоб придбати нові марки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 23 травня, в Україні стартував продаж другої марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!", який викликав ажіотаж у населення. У Тернополі на пошту навіть викликали поліцію через нестачу марок.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Що сталося

У Тернополі люди стояли в черзі, щоб придбати нові марки, ще з обіду. Вже через три години черга за записом на продаж дійшла майже до 600 охочих – хоча напередодні людей попередили, що є лише 400 марок для продажу.

Проте за деякий час працівники пошти вийшли й повідомили, що марок більше немає. Тож люди, які стояли в черзі, викликали поліцію і розповіли, що за списками було продано всього лише 170 марок. А решту, на їх думку, поштарі просто заховали.

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Нагадаємо, що наступного дня після випуску першої марки, присвяченої темі "русского воєнного корабля", те саме судно, яке погрожувало українцям на острові Зміїний і було послане за відомою адресою, було підбите ракетами та затонуло. Крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту РФ.

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