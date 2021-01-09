У Тернополі все ж можуть ввести "зимовий" локдаун – Надал

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в Тернополі, ймовірно, введуть локдаун.

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Про це він написав у Facebook.

Надал повідомив, що найближчим часом заплановано екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. На якому можуть ввести локдаун в місті з 11 січня.

"Центральна влада вкотре не почула думку Тернополя. І незважаючи на рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців", – заявив Надал.

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Надал пише, що у нього є інформація про те, що в понеділок, 11 січня, біля шкіл можуть чергувати правоохоронці, щоб не допустити в будівлі педагогів та учнів. Адже згідно з правилами локдауна – навчання має проходити в дистанційному режимі.

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"Я не маю права ризикувати людьми й містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати провадженнями на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не пустити до школи", – вважає мер Тернополя.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з опівночі 8 січня почався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Однак уже два міста відмовилися дотримуватися посилених карантинних обмежень.

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