У ТКГ перенесли термінові переговори щодо Донбасу: ЗМІ дізналися причину

Ситуація на Донбасі накаляється, ворог завдає шкоди українській армії, через що було скликано екстрене засідання – але воно зірвалося

Сьогоднішнє термінове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи перенесено на завтра. На ньому повинні були обговорити ескалацію ситуації на фронті.

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Про це повідомив Інтерфаксу джерело.

Зазначається, що причиною стала неготовність ОБСЄ до екстрених переговорів у цій підгрупі.

"У понеділок було заплановано екстрене засідання профільної підгрупи у зв'язку із загостренням ситуації на лінії розмежування. Проте через неготовність представників ОБСЄ засідання перенесено на вівторок", – повідомило джерело.

А ось засідання інших підгруп і глав делегацій у ТКГ вирішено провести 27 або 28 квітня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову пішла у відмову.

В той же час в Росії заявили про безрезультатність засідання ТКГ і знову звинуватили Київ.

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