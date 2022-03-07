У Токмаку, Каховці та Херсоні проходять мітинги проти російських окупантів (фото/відео)

В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, мешканці Томака, Каховки та Херсона виступають за свободу від російської окупації.
Учасник акції зібралися в центрі Томака з національними прапорами та скандували "Додому", "Токмак – це Україна", "Російський військовий корабель – йди на ***!", "Їдьте додому живими", "Додому!", "Токмак – це Україна!".
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У Запорізькій області щодня відбуваються акції протесту у всіх захоплених окупантами населених пунктах: Мелітополі, Бердянську, Михайлівці, Приморську.
Крім того, мітинг відбувається у Каховці. Російські військові відкрили вогонь по мирній демонстрації на підтримку України, одна людина загинула, семеро отримали поранення. І все це незважаючи на те, що люди не були озброєні та не становили загрози.
Неспокійно й у Херсоні. Люди прийшли із прапорами, це мирна акція. Спочатку люди стояли біля кінотеатру "Україна", потім частина городян перейшла на інший бік площі, на ОДА. Тут встановлені "їжаки". Люди вигукували патріотичні гасла у бік російських військових.
Люди пішли натовпом на російських військових, незважаючи на запобіжний вогонь. На відео вони кричать росіянам "Ганьба" та "Херсон – це Україна". Як повідомляється, конфлікт виник після того, як військові затримали учасників протесту.
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