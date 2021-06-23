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У Туреччині загинув турист із України (фото)

23 червня 2021 0:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українець зіткнувся зі своїм другом, коли вони каталися на орендованих гідроциклах в Кемері

/ Фото: Pixabay

У Туреччині в районі Кемера у результаті лобового зіткнення двох гідроциклів у морі загинув 28-річний громадянин України Віталій Галушко.

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Про це повідомила Hurriyet.

За інформацією видання, українці Віталій Галушко, Олександр Харценко (28 років) і Юлія Харценко (24 роки) орендували два гідроцикли у центрі водних видів спорту перед 5-зірковим готелем у Гейнюк-Махаллезі.

У результаті необережності гідроцикли українців на величезній швидкості зіткнулися і обидва туриста впали в море. Олександр Харценко відбувся забоями, а Віталія Галушко без свидомості доставили в приватну лікарню районного центру, де він пізніше помер.

Видання також опублікувало фото загиблого.

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Зараз тіло українця перебуває у морзі Кемерської державної лікарні.

Турецька прокуратура проводить розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше в Туреччині за загадкових обставин загинула 33-річна українка з Сум Анжеліка Срабьянц. Вона випала з балкона п'ятого поверху житлового будинку і померла в машині швидкої допомоги дорогою до медустанови.

Ми також писали, що в Туреччині жорстоко вбили українку Христину Новицьку, яка жила у власному будинку в Муглі під Бодрумом.

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