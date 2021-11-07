Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Новини України

В Туреччині загинув український турист. Його супутників-українців не випускають з країни

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 18:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз поліція розслідує кілька версій смерті українця, чекають результату експертиз
Із Туреччини не відпускають групу українських туристів.
Із Туреччини не відпускають групу українських туристів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час пішого походу в Туреччині загинув турист з України. Суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Реклама

За його словами, справою займається Консульство України в Анталії.

"Під час подорожі загинув один український громадянин. Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами", – повідомив Ніколенко.

Причина смерті

Турецьке слідство розглядає версію самогубства.

"Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", – додав речник МЗС.

Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації українцям щодо подальших кроків.

Реклама

В Туреччині не вперше гинуть українські туристи

Влітку в Кемері українці Віталій Галушко, Олександр Харценко (28 років) і Юлія Харценко (24 роки) орендували два гідроцикли у центрі водних видів спорту перед 5-зірковим готелем у Гейнюк-Махаллезі.

Внаслідок необережності гідроцикли українців на величезній швидкості зіткнулися й обидва туристи впали в море. Олександр Харценко відбувся забоями, а непритомного Віталія Галушка доправили до приватної лікарні районного центру, де він пізніше помер.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 листопада 1991. На шпальтах газет публікують лозунги кандидатів в президенти України. Ось, з якими гаслами претенденти йдуть на вибори.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

153 131

захворіло за тиждень в Україні

0%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти