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В Україні майже 10 областей близькі до "червоної зони" – Шмигаль

9 березня, 15:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У реанімаціях все менше вільних місць для хворих на COVID-19

В Україні через складну епідеміологічну ситуацію 10 областей можуть потрапити в "червону зону" карантину.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, передає пресслужба Офісу президента.

Як зазначив прем'єр, минулого тижня збільшилася кількість госпіталізацій – майже 21 000, тоді як на попередньому тижні було 17 600. На сьогодні зайнято 29573 ліжка. Усього для COVID-19 виділено 70 157 ліжок.

За його словами, кількість важких випадків збільшується: у реанімаціях зросла кількість зайнятих місць з 1500 до 2000.

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"В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше ми писали, коли Київ може опинитися у "червоній" зоні карантину.

Крім того, нещодавно в Україні оновили карантинні зони.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин Украина коронавірус Денис Шмигаль червона зона
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