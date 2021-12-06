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В Україні 8 областей та Київ виходять з "червоної" зони – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 15:18
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Це станеться вже 7 грудня. Крім того, у нашій країні почали діяти нові карантинні правила
В Україні поменшала "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні поменшала "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

З 7 грудня в Україні кілька областей виходять з "червоної" карантинної зони. До списку потрапили Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та місто Київ.

Про це повідомив Міністр Кабміну України Олег Немчінов.

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"Червона зона" зменшується

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", – сказано у заяві.

В Україні посилили карантин для невакцинованих

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. Відсьогодні змінюються умови роботи та відвідування громадських закладів, а також строк дії сертифікатів про вакцинацію.

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

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Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.

Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

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Якщо за "жовтого рівня" епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.

"Жовтий" сертифікат змінить строк дії

Важливо, що з 6 грудня строк чинності "жовтого" COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде дійсним (валідним).

Як уникнути нових обмежень

У МОЗ радять усім, хто отримав першу дозу щеплення більш ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні. Адже "прострочені" ковід-сертифікати з понеділка не будуть дійсні.

Зробити другу дозу впродовж 30 днів та отримати "зелений" COVID-сертифікат можна усіма вакцинами, які є в Україні.

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