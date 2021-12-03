В Україні 9 областей можуть вийти з "червоної" зони: терміни

За минулу добу, 2 грудня, в нашій країні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

Обмеження в Україні можуть пом'якшити. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні наступного тижня дев'ять областей можуть вийти з "червоної" зони карантину. МОЗ уже подав до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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"Червона" зона може стати меншою

Як розповів Ляшко, щодо областей, які можуть вийти, Міністерство охорони здоров'я вже подало до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

"Там потенційно готові вже вісім областей вийти. Завтра очікуємо ще на дев'яту", – зазначив міністр.

Він додав, що проведення засідання ТЕБ та НС заплановано наступного тижня.

Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні

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Хто у "червоній" зоні?

Київ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська

Черкаська (області)

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2992 особи;

летальних наслідків – 509;

одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 477 649 осіб;

одужали – 3 018 620 осіб;

летальних наслідків – 87 566.

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