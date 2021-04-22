В Україні активізувалися телефонні аферисти: поліція дала поради

Шахраї дуже переконливі, особливо для літніх людей, а зловити їх практично неможливо

В Україні, незважаючи на численні попередження і викриття, процвітають телефонні аферисти, які вдають співробітників банків. Особливо потерпають від шахрайства літні люди.

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Які методи використовують шахраї та як уберегтися – у сюжеті новин "Сьогодні".

У шістдесятирічної Катерини з кредитної картки хотіли зняти чотирнадцять тисяч, однак бракувало коштів, тож зняли чотири з половиною.

Найпоширеніша схема аферистів

Жінка розповіла, що 8 квітня їй зателефонували нібито з банку і запропонували збільшити кредитний ліміт на картці до чотирнадцяти тисяч гривень. Катерина здогадувалася, що то можуть бути шахраї, але вони були дуже переконливими.

"Що ви будете вибачатися, що дійсно вони у вас остануться на рахунку. Що ми не знімаєм кошти, ми працівники, ми стараємся людям помагати", – переказує жінка.

Тож вона повірила і повідомила їм усі банківські дані.

Відео: Сьогодні

"Номер карти, в якому відділенні получили карту. І більш нічого. Натисніть підтвердити кредитний ліміт", – розповіла Катерина.

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Щойно надала зазначені дані – тієї ж миті втратила понад чотири з половиною тисячі гривень.

Жінка негайно зателефонувала до банку, аби заблокувати картку, та заявила до поліції.

Тих, хто ошукав Катерину, і досі не знайшли, тож вони й надалі дурять людей. Днями з того самого номера телефонували до невістки пенсіонерки. Та жінка виявилася обачнішою і просто припинила розмову.

Як не втрапити на гачок шахрая

Таких історій – безліч, кажуть правоохоронці. Причому саме навесні аферисти дуже пожвавлюються. З початку року тільки на Черкащині зафіксували майже 400 шахрайств. А розслідували – лише чверть. Найчастіше діють за такими схемами:

ваш родич у біді, ваш родич потрапив в ДТП;

представляються соціальними працівниками або працівниками банку.

Поліцейські радять: найкращий захист – холодний розум. Якщо телефонує шахрай, взагалі не спілкуйтеся з ним. Краще перевірте інформацію, яку почули.

"Не називати будь-якихось особистих даних, даних карток, не перераховувати кошти. Якщо телефонують і повідомляють, що родич у біді, краще покласти слухавку і зателефонувати до тієї особи, до того родича і переконатися в тому, що з ним усе добре", – каже Зоя Вовк, речниця Нацполіції у Черкаській області.

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