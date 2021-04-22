В Україні активізувалися телефонні аферисти: поліція дала поради

В Україні, незважаючи на численні попередження і викриття, процвітають телефонні аферисти, які вдають співробітників банків. Особливо потерпають від шахрайства літні люди.
Які методи використовують шахраї та як уберегтися – у сюжеті новин "Сьогодні".
У шістдесятирічної Катерини з кредитної картки хотіли зняти чотирнадцять тисяч, однак бракувало коштів, тож зняли чотири з половиною.
Найпоширеніша схема аферистів
Жінка розповіла, що 8 квітня їй зателефонували нібито з банку і запропонували збільшити кредитний ліміт на картці до чотирнадцяти тисяч гривень. Катерина здогадувалася, що то можуть бути шахраї, але вони були дуже переконливими.
"Що ви будете вибачатися, що дійсно вони у вас остануться на рахунку. Що ми не знімаєм кошти, ми працівники, ми стараємся людям помагати", – переказує жінка.
Тож вона повірила і повідомила їм усі банківські дані.
"Номер карти, в якому відділенні получили карту. І більш нічого. Натисніть підтвердити кредитний ліміт", – розповіла Катерина.
Щойно надала зазначені дані – тієї ж миті втратила понад чотири з половиною тисячі гривень.
Жінка негайно зателефонувала до банку, аби заблокувати картку, та заявила до поліції.
Тих, хто ошукав Катерину, і досі не знайшли, тож вони й надалі дурять людей. Днями з того самого номера телефонували до невістки пенсіонерки. Та жінка виявилася обачнішою і просто припинила розмову.
Як не втрапити на гачок шахрая
Таких історій – безліч, кажуть правоохоронці. Причому саме навесні аферисти дуже пожвавлюються. З початку року тільки на Черкащині зафіксували майже 400 шахрайств. А розслідували – лише чверть. Найчастіше діють за такими схемами:
- ваш родич у біді, ваш родич потрапив в ДТП;
- представляються соціальними працівниками або працівниками банку.
Поліцейські радять: найкращий захист – холодний розум. Якщо телефонує шахрай, взагалі не спілкуйтеся з ним. Краще перевірте інформацію, яку почули.
"Не називати будь-якихось особистих даних, даних карток, не перераховувати кошти. Якщо телефонують і повідомляють, що родич у біді, краще покласти слухавку і зателефонувати до тієї особи, до того родича і переконатися в тому, що з ним усе добре", – каже Зоя Вовк, речниця Нацполіції у Черкаській області.
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