В Україні анонсували початок роботи Центру протидії дезінформації

Наступного тижня в Україні запрацює Центр протидії дезінформації, який функціонуватиме на базі РНБО.

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Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мета пропагандистів, які працюють проти України, – дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни і роз’єднати Україну з її союзниками. Але весь світ бачить, що ці спроби дуже невдалі, і погіршити відносини України з одним з наших стратегічних партнерів США – не вдасться", – заявив Єрмак під час презентації Центру протидії дезінформації.

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Зазначимо, що цей орган не буде політичним. Це буде державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями протистоятиме російській пропаганді. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського Союзу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, як розв'язати проблему з російськими фейками.

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