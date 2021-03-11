Русский
$ 27,7
32,93
  1. Новини України

В Україні анонсували початок роботи Центру протидії дезінформації

11 березня, 13:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він функціонуватиме на базі РНБО

Наступного тижня в Україні запрацює Центр протидії дезінформації, який функціонуватиме на базі РНБО.

Реклама

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мета пропагандистів, які працюють проти України, – дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни і роз’єднати Україну з її союзниками. Але весь світ бачить, що ці спроби дуже невдалі, і погіршити відносини України з одним з наших стратегічних партнерів США – не вдасться", – заявив Єрмак під час презентації Центру протидії дезінформації.

В тренді
Військовий експерт підказав, як Україна має відповісти на провокацію Росії на Донбасі

Зазначимо, що цей орган не буде політичним. Це буде державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями протистоятиме російській пропаганді. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського Союзу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, як розв'язати проблему з російськими фейками.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО пропаганда Андрей Ермак
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березня
Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березняУкраїна
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)Україна
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарункиЗахід
Незважаючи на
Незважаючи на "червону зону": в Чернівцях відновив роботу великий ринокЗахід
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинаціїВлада
На що Гордон натякає: версії експертів про те, що засмутить українців 15 березня
На що Гордон натякає: версії експертів про те, що засмутить українців 15 березняУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти