В Україні заблокували мережу вебресурсів, де продавали плівки від камер на номерні знаки

Кіберполіція блокувала мережу вебресурсів, на яких продавали наноплівки для прикриття номерних знаків авто.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, підозрюваний через інтернет продавав плівки, які нібито приховували номера автомобілів від камер фотофіксації. Однак, крім того, товар не мав заявлених властивостей.

Встановлено, що фігурант справи створив вісім вебресурсів під доменами різних країн для реалізації так званих наноплівок.

На сайтах вказувалося, що наклейки можуть "убезпечити" від штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

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Сировину для виготовлення плівок, кліше під номерні знаки різних країн і технічні засоби для друку фігурант замовляв з РФ.

Плівка, яка покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень.

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Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта і за місцем виготовлення наноплівок. Там вони вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та сировину для виготовлення продукції.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Раніше ми повідомляли, що в поліції розповіли, як каратимуть водіїв за ЗD-номери на авто.

Також нагадаємо, раніше копи розповіли, чи можна уникнути штрафів, якщо приховати номер авто від камер у Києві.

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