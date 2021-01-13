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В Україні буде дикий холод: названі дати, коли прийдуть сильні морози

13 січня, 14:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завтра буде ще досить тепло порівняно з тим, що нас чекає на вихідних

Рятувальники попереджали українців про погіршення погоди вже сьогодні. Тепер синоптик Наталка Діденко розповіла, що 14 січня опади практично припиняться, а ось до кінця тижня істотно похолодає.

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Про це вона написала в Facebook.

Завтра сніг очікується тільки в західних областях України та місцями на півночі і у Вінницькій області.

На сході, півдні і здебільшого в центрі країни опадів не очікується. Хіба що в Криму і Приазов'ї ще може бути мокрий сніг. На дорогах вже слизько – обережно.

Температура повітря найближчої ночі 2-7 градусів морозу, на півночі місцями до -10. Вдень в Україні 1-5 градусів нижче нуля, в південній частині близько нуля.

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У Києві 14-го може піти сніг у другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі в столиці 3-5 градусів морозу, вдень 2-4 градуси із позначкою "мінус".

А ось з 15 січня в Україну почне заходити холодне арктичне повітря і температура в нічні години протягом 15-19 січня становитиме 13-20 градусів, місцями можливо до 20-22 морозу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вже з самого ранку середи з'явилися фото і відео, як Україну почало засипати снігом.

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погода прогноз погоди морози синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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