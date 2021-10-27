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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні буде прохолодно: прогноз погоди на 27 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
27 жовтня, 06:00
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За прогнозами синоптиків, опадів цього дня в країні не буде
Протягом дня в Україні температура не підніметься вище 13 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
Протягом дня в Україні температура не підніметься вище 13 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У середу, 27 жовтня, на території України очікується мінлива хмарність. Дощів цього дня синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні очікується прохолодна погода.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +12 градусів. На сході прогнозують 8-11 градусів тепла.

У північних регіонах температура складе +9-13 градусів. На півдні — 10-13 градусів тепла.

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У Києві протягом дня температура повітря становитиме +10-12 градусів.

Погода на зимові свята

В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.

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У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.

У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.

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