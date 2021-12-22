В Україні буде сильний мороз. Прогноз погоди на 22 грудня (карта)

У середу, 22 грудня, в Україні майже не буде опадів. Проте, прогнозують мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території України очікується хмарна погода, без опадів. Лише у Криму йтиме сніг. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
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На заході очікується 2-5 градусів нижче за нуль. На сході прогнозують від -8 до -11 градусів.
У північних регіонах — 3-9 градусів морозу. На півдні буде від -1 до -5 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів нижче нуля, а в Сімферополі йтиме сніг — від -1 до -3 градусів.
Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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