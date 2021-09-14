В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 14 сентября (карта)

У Києві буде відносно прохолодно

Погода в Україні у вівторок, 14 вересня, буде сонячною і теплою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Незважаючи на календарну осінь, українці зможуть насолодитися літніми + 22 ... + 29 градусами.

Погода в регіонах

В північних і центральних областях вночі прогнозується +13 ... + 17 ° С, вдень температура повітря складе +20 ... + 24 ° С.

і областях вночі прогнозується +13 ... + 17 ° С, вдень температура повітря складе +20 ... + 24 ° С. На заході температура повітря складе +13 ... + 15 ° С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +19 ... + 24 ° С.

температура повітря складе +13 ... + 15 ° С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +19 ... + 24 ° С. В східній частині вночі очікується до +13 ... + 16 ° С, вдень температура повітря підніметься до +23 ... + 27 ° С.

частині вночі очікується до +13 ... + 16 ° С, вдень температура повітря підніметься до +23 ... + 27 ° С. На Півдні і Сході українці зможуть насолодитися справді літньою спекою. Зокрема, на Луганщині температура повітря прогріється до +28 градусів. Рекордсменом по жаркості стане Херсонщина. Там обіцяють + 29 градусів.

В Києві буде відносно прохолодно. Там прогнозують лише +21 ... + 23 градусів.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і з перших же днів вересня різко похолодало, йшли дощі, потім погода знову налагодилося.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. За найбільш ймовірного України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років .

Відомий народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.