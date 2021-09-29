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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні буде сонячно, але холодно вночі: прогноз погоди на 29 вересня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
29 вересня, 06:24
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У Києві 29 вересня також буде сухо
Найхолодніше в середу буде в центральних і північних областях. Колаж "Сегодня".
Найхолодніше в середу буде в центральних і північних областях. Колаж "Сегодня".

У середу, 29 вересня, в Україні буде хмарна з проясненнями, вдень досить тепла і суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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Середня температура повітря в Україні буде коливатися в межах +13 ... + 15 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Лише на Закарпатті та в Карпатах вночі невеликий дощ. Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м / с. Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 10-15 °, у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11 °, вдень 14-19 °.

У Києві 29 вересня також буде сухо. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м / с. Температура вночі близько 5 °, вдень 12-14 °. Найхолодніше в середу буде в центральних і північних областях. Там температура повітря опуститься до +12 ... + 14 градусів. Вітер буде рухатися зі швидкістю 5 – 10 метрів в секунду, а на заході – 7 – 12 метрів в секунду.

В Україну прийшла справжня осінь

  • Нещодавно в Карпатах температура повітря опускалася до 6 градусів морозу – це була найнижча температура у вересні для високогір'я. Але і це ще не все, на горі Піп Іван Чорногірський випав перший осінній сніг.
  • 23 вересня вже в Чернівецькій області випав сніг. Сніг помічений на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.
  • Осінь все більше вступає у свої права: день став на третину коротше, ніж був у червні, коли він максимальний, тепер сонце світить менше половини доби, та й то його не завжди видно за хмарами. Поки тримається тепла суха погода, але в будь-який момент може похолодати і задощить. Вже днями синоптики обіцяють заморозки.

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