В Україні судитимуть заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Під час захоплення українського півострова контр-адмірал підбурював українських військових до держзради і погрожував їм

Контр-адмірал Валерій Куликов. Фото: sev.gov.ru

Розслідування стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ завершено і прокуратура передала справу до суду. Російського офіцера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді, плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Слідство встановило, що з 20 по 25 березня 2014 року заступник командувача ЧФ, перебуваючи у штабі Командування ВМС Збройних сил України, діючи з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, з метою зміни меж території України, шляхом погроз застосування російськими військовими фізичного насильства та зброї підбурював українських військових до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту.

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Крім того, підозрюваний проводив допити захоплених українських офіцерів, які містилися на гауптвахті Чорноморського флоту РФ, при цьому підбурюючи їх до державної зради.

У ОГП не повідомили імені російського офіцера, але раніше у ЗМІ писали, що мова йде про Валерія Куликова. Примітно, що народився він в Україні, але службу проходив в російському флоті. У 2013 році був призначений Путіним заступник командувача ЧФ РФ, а після окупації Криму потрапив під санкції Євросоюзу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2016 році командувачу ЧФ РФ Олександру Вітко було повідомлено про підозру, який теж схиляв українських військових до держзради, а також здійснив військову окупацію і подальшу анексію Криму.