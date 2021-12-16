В Україні вирує негода: де відключене світло та небезпечно на дорогах (карта)

Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Найскладніша ситуація у західних областях країни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ускладнилися погодні умови. Негода залишила без світла жителів Львівської області, в багатьох регіонах сьогодні прогнозують погіршення ситуації на дорогах.

Про це повідомляють ДСНС та Укргідрометцентр.

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Де немає світла

Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП), залишаються знеструмленими 44 населені пункти у Львівській області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Де погіршиться ситуація на дорогах

16 грудня вночі та вранці у західних та східних областях очікується туман, видимість буде не більше 200-500 метрів. На заході країни на дорогах ожеледиця.

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"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попереджають синоптики.

Метеорологічні попередження по Україні. Фото: Укргідрометцентр

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Погода в Україні

У четвер, 16 грудня, в Україні в деяких областях можливі опади, а в деяких — мінлива хмарність. Цього дня заморозків не буде.

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів. На сході варто очікувати 1-3 градуси тепла.

У північних регіонах — від +1 до +4 градусів. На півдні буде 3-7 градусів тепла.

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