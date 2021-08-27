Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

Ціли села залишились без світла – Україною пронеслась непогода

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 09:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники ДСНС здійснили 1650 виїздів за добу
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлено 64 населених пункти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 27 серпня.

Реклама

Зазначається, що електрика зникла в 4 областях:

  • Сумська – 35 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – 20 населених пунктів;
  • Київська – 7 населених пунктів;
  • Донецька – 2 населених пункти.

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", – поінформували в ДСНС.

У пресслужбі також додали, що протягом минулої доби співробітниками ДСНС було здійснено 1650 виїздів. Врятовано 7 осіб, 61 будівлю та 1 трактор.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода в світі. Найімовірніше, що Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що Київ і передмістя накрила сильна буря. Мешканці столиці, Ірпеня, Немішаєве і Гостомеля повідомляли про пилову бурю і потужні грози, а від потужного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

А Рівне затопило вранці на День Незалежності, 24 серпня. Через сильну зливу "попливли" вулиці та дороги, і частину заходів довелося скасувати.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 032 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти