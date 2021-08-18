В Україні центри вакцинації працюватимуть у вихідні та свята

В Україні центри вакцинації проти коронавірусуповинні працювати протягом вихідних і святкових днів. Так влада хоче прискорити темпи вакцинації у країні.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів
"Важливо щоб у вихідні і святкові дні у людей була можливість вакцинуватися у тому пункті пункті вакцинації, де повинні відповідно працювати безперебійно і наближено до людей", – сказав він.
Крім того, в Україні створять біокластер, щоб мати можливість робити власні вакцини від ковіду і тест-системи.
"Плюшки" для вакцинованих в Україні
В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:
- вакциновані у ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
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