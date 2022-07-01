В Україні для жінок-військових створять спеціальну форму

Нині у складі ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок, з яких понад 3500 – старші офіцери

Для жінок-військових шитимуть спеціальну форму / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві запустять пошиття військової форми для жінок-військових. З такою ініціативою виступила депутат Київради Ірина Нікорак, повідомляє прес-служба відомства на сторінці у Facebook .

За її словами, така ідея їй прийшла тому, що у нинішніх реаліях жінкам видають чоловічу військову форму без урахування жіночої фізіології.

Реклама

"Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо, звичайно, вони мають таку можливість в умовах повномасштабної війни. Необхідно забезпечити наших захисниць комфортною та функціональною військовою формою. Спільно з командою ухвалили рішення глобально підійти. до вирішення цієї проблеми. Вже розробили лекала, враховуючи найкращий міжнародний досвід. Відшивати форми, звісно, будемо в Україні", – розповіла ініціатор проекту.

Також вона зазначила, що наразі у ЗСУ служать 50 000 жінок, з яких понад 3500 – старші офіцери.

Жінок поставлять на військовий облік

З 1 жовтня 2022 року, стартує процес постановки українських жінок на військовий облік . Відповідний наказ Міноборони було підписано у грудні 2021 року, тоді до нього увійшли сотні професій та спеціальностей, володарки яких мали з'явитися у військкомат і стати на військовий облік.



Через широке медійне розголос і критичне ставлення в суспільстві до цієї ініціативи президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони скоротити перелік професій з обов'язковим військовим обліком для жінок. Він вважає недостатньо обґрунтованим і надто широким новий список спеціальностей та професій, за якими жінок беруть на військовий облік.