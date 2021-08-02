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В Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень – Ляшко

2 серпня 2021 13:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За липень в країні було зроблене 2 917 636 щеплень від COVID-19, а в серпні темпи наростять

У серпні планують збільшити липневе охоплення в 1,5 рази / Фото: колаж "Сьогодні"

У серпні планують збільшити липневе охоплення в 1,5 рази / Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні до кінця літа планують зробити мінімум 4,5 млн щеплень від коронавірусу.

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Про це він написав в Facebook.

"До кінця літа повинні зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневий охоплення в 1,5 рази", – написав Ляшко.

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За його словами, за липень в країні було зроблене 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці кампанії в загальному.

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"Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" або "після свят"! "Дельта" -штамм коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти важкому перебігу хвороби або смерті", – додав Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що в Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Також нагадаємо, вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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