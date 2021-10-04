В Україні дві області можуть потрапити у "червону зону"

Рівень захворюваності COVID-19 стрімко збільшується, а лікарні переповнені

Захворюваність на коронавірус в Україні росте. Фото: колаж "Сегодня".

Харківська і Львівська області вже незабаром можуть потрапити у "червону зону" картина. Рівень захворюваності COVID-19 у цих регіонах стрімко росте.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сегодня".

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Яка ситуація з COVID-19 у Харківській області

За останні два дні в Харківській області перевищені три індикаторні показники, визначених для моніторингу епідеміологічної ситуації, пише "Об'єктив".

Як розповіла директорка Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота, коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль і становить 21,4% при критичному 20%.

"За рівнем госпіталізації при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль. Останній показник, який перевищено, це завантаженість ліжок з киснем. При критичному 65% ми маємо 66,4%. На сьогодні цей показник становив 70,1%", – підкреслила Махота.

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Добавимо, що для переведення регіону у "червону зону" передбачено перевищення критичного рівня за двома показниками три дні поспіль.

Коронавірус в Україні росте. Фото: Getty Images

Що з коронавірусом у Львівській області

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів вже входить у "червону зону" адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності COVID-19.

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"Ми "червоної зони" не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", – зазначив мер.

Він додав, що на сьогоднішній день у місті госпіталізовано 372 особи з коронавірусом.

Харківська і Львівська області вже незабаром можуть потрапити у червону зону. Фото: Getty Images

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З того часу в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особи на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

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