В Україні дві області виходять із "червоної зони"

Там покращилася статистика коронавірусу

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Луганська та Львівська області виходять із "червоної карантинної зони". Це пов'язано з тим, що у цих регіонах стабілізувалися показники з поширення коронавірусу.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу у понеділок, 22 листопада.

Реклама

Дві області виходять із "червоної зони"

Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з "червоного рівня" епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив голова МОЗ.

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2501 особу;

летальних випадків – 326;

одужало – 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

Полтавська

Харківська

Закарпатська (області)

"Жовта зона"

Тернопільська

Кіровоградська

Чернівецька області (області)

Раніше ми писали: