В Україні дві області виходять із "червоної зони"

В Україні Луганська та Львівська області виходять із "червоної карантинної зони". Це пов'язано з тим, що у цих регіонах стабілізувалися показники з поширення коронавірусу.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу у понеділок, 22 листопада.
Дві області виходять із "червоної зони"
Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.
Далі по темі
"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з "червоного рівня" епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив голова МОЗ.
Статистика коронавірусу в Україні
Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2501 особу;
- летальних випадків – 326;
- одужало – 10 540 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська
- Чернівецька області (області)
Раніше ми писали:
- На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації в Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.